В машине одного из подозреваемых по «врадиевскому делу» нашли кровь Крашковой

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Николаевской области, об этом рассказал заместитель прокурора Николаевской области Дмитрий Ефименко, ссылаясь на заключение экспертизы.

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Кроме того, как заметил Ефименко, в некоторых средствах массовой информации распространялись доводы о том, что якобы анализы, первично отобранные у потерпевшей, по требованию руководства больницы (главного врача) были заменены другими. Прокуратура Николаевской области официально заявляет, что те анализы, которые были первично отобраны, принадлежат потерпевшей, и это также подтверждено заключением экспертного учреждения.

Таким образом, прокуратура опровергает доводы, которые были обнародованы в средствах массовой информации, поскольку отобранные образцы действительно принадлежат потерпевшей.

Как сообщал УНИАН, 27 июня 29-летнюю жительницу Врадиевки Крашкову нашли на улице без одежды с признаками насилия. Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам преступлений, предусмотренных ч.1 ст.121, ч.3 ст.152, ч.4 ст.187 УК Украины (причинение тяжких телесных повреждений, изнасилование, разбойное нападение). По подозрению в совершении данного преступления задержаны лейтенант милиции Дмитрий Полищук и егерь Сергей Рябиненко.

После двухдневных массовых акций протеста граждан во Врадиевке прокуратура Николаевской области задержала капитана Врадиевского райотдела милиции Евгения Дрыжака, на которого также указывала потерпевшая женщина.

За сокрытие обстоятельств происшествия задержан уволенный начальник Врадиевского РОВД Виталий Синицкий, который помогал одному из преступников создавать алиби, и арестован заместитель начальника Врадиевского РОВД Михаил Кудринский, задержанный в рамках расследования дела о "врадиевских насильниках" по подозрению в сокрытии материалов.

Жители Врадиевки Николаевской области отправились пешим ходом в Киев, где намерены требовать увольнения Захарченко с должности министра внутренних дел Украины и переаттестации общественными комиссиями всех работников милиции.

Участники шествия планируют 18 июля в Киеве на Майдане Незалежности начать бессрочную акцию протеста.