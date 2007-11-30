В Ровно впервые за 50 лет родились четверо близнецов

В Ровно впервые за последние 50 лет родились четверо близнецов.

Как передает корреспондент УНИАН, у 29-летней жительницы г. Ровно ночью 30 ноября родились два мальчика и две девочки.

Самый крупный ребенок весит 1150 граммов, а самый маленький -950 г.

Как сообщила местным журналистам главный врач роддома №2, где родились близнецы, Анна ЧАЙКА, роженицу положили в больницу в понедельник. Женщина была на 28 неделе беременности, у нее преждевременно отошли воды, поэтому пришлось делать кесарево сечение. Сейчас мать близнецов находится в реанимации. Учитывая недоношенное состояние новорожденных, их также поместили в реанимационное отделение, где есть все необходимое оборудования для их выхаживания.