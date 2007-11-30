Горбаль: ответственность за продажу наркотиков должна наступать с 14 лет

Народный депутат, член фракции Партии регионов Василий ГОРБАЛЬ зарегистрировал в Верховной Раде законопроект «О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины (об усилении ответственности за преступления в сфере обращения наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров)».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской организации Партии регионов, по словам В.ГОРБАЛЯ, в настоящее время в Украине наблюдается четкая тенденция к обострению ситуации с незаконным обращением наркотических средств и психотропных веществ. «Нет ни одного региона в Украине, в котором бы проблема наркомании не стояла остро. За последние пять лет только по официальной статистике количество наркозависимых украинцев увеличилось почти в 1,5 раза”, - подчеркнул автор законопроекта.

При этом, по словам депутата, большую обеспокоенность вызывает ситуация с контрабандой наркотиков. Завезенные контрабандным путем, они реализуются, как правило, в студенческих общежитиях, ночных клубах, барах, казино, где чаще всего постоянными посетителями является молодежь, что представляет угрозу для нормального развития украинского общества.

“Таким образом, необходимо внести изменения в Уголовный кодекс с тем, чтобы эффективнее бороться с преступлениями в сфере обращения наркотических средств. Я предлагаю, в частности, увеличить минимальные сроки наказания за преступления в этой сфере, если они совершены повторно, уменьшить возраст лиц, для которых предусмотрена уголовная ответственность с 16 до 14, внести изменения в часть 4 статьи 309, чтобы лишать уголовной ответственности за незаконное производство, изготовление, хранение наркотических средств без цели сбыта можно было лицо, прошедшее полный стационарный курс лечения от наркомании, а не начавшее лечиться, как отмечено в действующей редакции», - проинформировал В.ГОРБАЛЬ.