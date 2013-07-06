В Севастополе арестовали застрелившего охранника милиционера

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Севастополя.

5 июля милиционер отдела Государственной службы охраны при УМВД Украины в г. Севастополе, который осуществлял охрану указанного магазина, уведомлен о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного п. 8 ч. 2 ст. 115 УК Украины.

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В тот же день по ходатайству прокуратуры города Ленинским районным судом г. Севастополя в отношении него избрана мера пресечения – содержание под стражей.

Расследованием установлено, что в 4 июля 2013 года около 11 часов подозреваемый в ходе внезапно возникшего конфликта с охранником из частной охранной фирмы, который работал в смежном зале того же ювелирного магазина, на почве личных неприязненных отношений произвел 4 выстрела. В результате сотрудник ОГСО причинил потерпевшему тяжкие телесные повреждения - 4 сквозных огнестрельных пулевых ранения, 2 из которых в голову. От полученных ранений последний скончался на месте.

Прокуратура продолжает расследование по уголовному производству по факту стрельбы в ювелирном магазине. Ход досудебного следствия находится на личном контроле прокурора города Севастополя.