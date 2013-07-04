СМИ: В центре Севастополя средь бела дня застрелили мужчину (фото)

В Севастополе сегодня около 11 часов утра на ул. Очаковцев произошло нападение на ювелирный магазин «Золотой жемчуг». По информации очевидцев, от двух выстрелов в голову скончался охранник магазина.

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В настоящее время на месте происшествия работает следственная группа МВД. Тело охранника из магазина пока не выносили.

Другие обстоятельства ЧП пока выяснить не удалось. В том числе, неизвестно, задержан ли преступник.

Предположительно, мотивом для убийства послужила попытка ограбления ювелирного магазина.

По словам очевидцев, люди ложились на землю, прикрывали головы руками, началась паника. На дороге в этот момент даже произошло ДТП: один из растерянных водителей не справился с управлением автомобиля.

В пресс-службе УМВД Севастополя пока не подтвердили, что перестрелка произошла с участием инкассаторов. Детальную информацию о произошедшем правоохранители сообщат после изучения всех деталей происшествия.

По информации: cit.ua, 911sevastopol.org