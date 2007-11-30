Верке Сердючке разрешили забирать выручку у кондукторов

Артисту Андрею ДАНИЛКО (Верке Сердючке) вручен знак "Почетный гражданин Полтавы".

Как передает корреспондент УНИАН, торжественное награждение состоялось в 15.00 в Полтавской художественной галерее искусств. Вручил знак «Почетный гражданин Полтавы" городской председатель Полтавы Андрей МАТКОВСКИЙ.

Кроме нагрудного знака, мэр вручил А.ДАНИЛКО глобус, где особо выделен город Полтава, и дружеский шарж на артиста.

«Мы очень ждали этого момента, когда Андрею вручат эту награду. А награда во истину заслуженная. Сегодня ДАНИЛКО знают во многих странах. Он оригинален и засветил Полтаву на международном уровне», - сказал мэр.

В свою очередь А.ДАНИЛКО поинтересовался у мэра, какие льготы дает звание Почетного гражданина. На что мэр в шутку отметил, что среди льгот - беспрепятственный вход в горисполком, бесплатный проезд в транспорте и что «в троллейбусе почетному гражданину можно сидеть на месте кондуктора и даже забрать у кондуктора всю выручку».

«Эти льготы меня удовлетворяют», - сказал на это А.ДАНИЛКО.

Как сообщалось, А.ДАНИЛКО родился и начинал свой творческий путь в Полтаве. В начале июня сессия городского совета Полтавы приняла решение о присуждении А.ДАНИЛКО звания «Почетный гражданин города Полтавы».

Среди почетных граждан города - народный артист СССР Иосиф КОБЗОН, космонавт Павел ПОПОВИЧ, профессор, ректор Национальной юридической академии Василий ТАЦИЙ и ряд других прославленных людей.