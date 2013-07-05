В Кабмине обещают поддержать перспективные экономические проекты

Об этом 4 июля шла речь на совещании под руководством главы Министерства экономического развития и торговли Украины (МЭРТ) Игоря Прасолова, на котором присутствовали представители облгосадминистраций, сообщает пресс-служба министерства.

«Мы собрались, чтобы проанализировать результаты роботы по разработке проектов, которые поддерживаются государством. По результатам нынешнего совещания будет создана реальная дорожная карта для перспективных проектов. Мы понимаем, что сегодня без бюджетного финансирования трудно начинать. Хочу отметить, что Президент Украины - активный сторонник государственно-частного партнерства. И министерство прилагает усилия, чтобы государственные средства и капитал, привлеченный инвесторами,совместно работали на национальную экономику», - акцентировал глава МЭРТ.

Он подчеркнул, что закон «О стимулировании инвестиционной деятельности в приоритетных отраслях экономики с целью создания новых рабочих мест», вступивший в силу с 1 января, своевременная и необходимая мера для выравнивания ситуации в экономике. Данным законом регулируются вопросы государственной поддержки в приоритетных отраслях экономики на 2013-2032 гг.

«Включены вопросы, в том числе, финансовой поддержки за счет государственных и местных бюджетов, уменьшение ставки налогообложения прибыли субъектов хозяйствования, применение налогового векселя на сумму налогового обязательства по налогу на добавленную стоимость, освобождение от ввозной пошлины», - пояснил Прасолов, подчеркнув, что главные критерии отбора проектов - их самоокупаемость и создание новых рабочих мест.

При этом, советник Президента Украины Валерий Пустовойтенко отметил, что на местах очень редко происходит точная и быстрая реализация распоряжений центральных органов власти и решений главы государства. Так случилось и с региональными проектами, после чего Президент указал на необходимость сделать работу в этом направлении более эффективной.

Пустовойтенко пояснил, что необходимо срочно исправлять ситуацию и при этом обратить внимание на перекос с количеством рабочих мест, который существует в регионах. «Мы с министром уже договорились, о том, что необходимо отобрать реальные и перспективные проекты по два от каждого района, каждого малого города и по одному от областного центра», - подчеркнул Пустовойтенко.

Он также акцентировал внимание представителей ОГА, что реализация задуманного напрямую зависит от тесного взаимодействия между министерством и регионами.