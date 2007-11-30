Средняя цена бензина А-95 преодолела ”психологическую” отметку в $1 за литр

Средняя по Украине цена на бензин А-95 преодолела "психологическую" отметку в 1 доллар за литр.

С 23 по 30 ноября средние по Украине розничные цены на нефтепродукты увеличились на 0,6-1,3% (в среднем на 0,9%), сообщили УНИАН в консалтинговой компании Ukrainian Petroleum Consultants (UPECO, Киев).

Так, по данным мониторинга компании UPECO, с 23 по 30 ноября средние по Украине розничные цены на нефтепродукты изменились следующим образом:

бензин А-76 – увеличилась на 1,3% – с 4,66 грн./литр – до 4,72 грн./литр

бензин А-92 – увеличилась на 0,8% – с 4,85 грн./литр – до 4,89 грн./литр

бензин А-95 – увеличилась на 0,6% – с 5,00 грн./литр – до 5,03 грн./литр

дизельное топливо – увеличилась на 0,8% – с 4,95 грн./литр – до 4,99 грн./литр.

*** Подробнее читайте в выпуске "УНИАН-Энергетика".