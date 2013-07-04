В Николаеве водитель иномарки расстрелял маршрутчика
Сегодня в Николаеве сегодня водитель иномарки стрелял в водителя маршрутки.
Об этом УНИАН сообщили в группе связей с общественностью главного управления УМВД Украины в Николаевской области.
В дежурную часть Николаевского городского управления милиции на телефонную спецлинию «102» поступило сообщение о том, что на конечной остановке маршрутного такси № 56 в Заводском районе Николаева водитель автомобиля «Хонда» выстрелил в область правого бедра водителю маршрутного такси.
На место происшествия выехала следственно-оперативная группа Заводского райотдела милиции. Установлено, что между водителями возник конфликт из-за того, что водитель маршрутного такси, якобы мешал проехать владельцу «Хонды». В результате, последний выстрелил в оппонента из травматического пистолета.
Мужчина был доставлен в больницу скорой помощи Николаева, где ему была оказана медицинская помощь. Сейчас состояние пострадавшего удовлетворительное.
Правоохранителями принимаются меры по установлению и задержанию злоумышленника.
Следственным отделением Заводского райотдела милиции начато уголовное производство по ст. 125 УК Украины (умышленное легкое телесное повреждение).