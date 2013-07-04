Круглый стол: Перспективы добычи сланцевого газа в Украине
В понедельник, 8 июля, в 12:00 в Институте Горшенина состоится круглый стол на тему: «Перспективы добычи сланцевого газа в Украине».
Организатор круглого стола – Институт Горшенина
Вопросы, вынесенные на обсуждение:
• Сланцевый газ как фактор энергетической безопасности Украины.
• Оценка украинских месторождений: проблемы и перспективы.
• Вопросы экологической безопасности добычи сланцевого газа.
• Насколько Украина продвинулась в поисках альтернативы российскому газу?
• Мировой опыт добычи сланцевого газа. Анализ тенденций.
• Грядет ли переформатирование европейского газового рынка?
Участники круглого стола:
1. Сергей Клюев – народный депутат Украины, заместитель главы фракции Партии регионов
2. Сергей Ермилов – экс-министр топлива и энергетики Украины
3. Тарас Кутовой – народный депутат Украины (УДАР)
4. Алексей Лещенко – вице-президент Института Горшенина, эксперт по энергетическим вопросам
5. Юрий Корольчук – член наблюдательного совета Института энергетических стратегий
Модератор круглого стола – Владимир Застава, эксперт Института Горшенина.
Контакты для аккредитации СМИ: (044) 230 49 62
Упоминание в новостях о данном мероприятии об организаторе дискуссии – Институте Горшенина – обязательно.
ВНИМАНИЕ! АДРЕС ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЯ ИЗМЕНИЛСЯ. Круглый стол будет проходить в конференц-холле «Париж» отеля Хаятт Ридженси Киев, по адресу г. Киев, ул. А.Тарасовой, 5.