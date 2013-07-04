Круглый стол: Перспективы добычи сланцевого газа в Украине

В понедельник, 8 июля, в 12:00 в Институте Горшенина состоится круглый стол на тему: «Перспективы добычи сланцевого газа в Украине».

Организатор круглого стола – Институт Горшенина

Вопросы, вынесенные на обсуждение:

• Сланцевый газ как фактор энергетической безопасности Украины.

• Оценка украинских месторождений: проблемы и перспективы.

• Вопросы экологической безопасности добычи сланцевого газа.

• Насколько Украина продвинулась в поисках альтернативы российскому газу?

• Мировой опыт добычи сланцевого газа. Анализ тенденций.

• Грядет ли переформатирование европейского газового рынка?

Участники круглого стола:

1. Сергей Клюев – народный депутат Украины, заместитель главы фракции Партии регионов

2. Сергей Ермилов – экс-министр топлива и энергетики Украины

3. Тарас Кутовой – народный депутат Украины (УДАР)

4. Алексей Лещенко – вице-президент Института Горшенина, эксперт по энергетическим вопросам

5. Юрий Корольчук – член наблюдательного совета Института энергетических стратегий

Модератор круглого стола – Владимир Застава, эксперт Института Горшенина.

Контакты для аккредитации СМИ: (044) 230 49 62

Упоминание в новостях о данном мероприятии об организаторе дискуссии – Институте Горшенина – обязательно.

ВНИМАНИЕ! АДРЕС ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЯ ИЗМЕНИЛСЯ. Круглый стол будет проходить в конференц-холле «Париж» отеля Хаятт Ридженси Киев, по адресу г. Киев, ул. А.Тарасовой, 5.