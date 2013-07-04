Украинцы побоялись лететь в Египет, выбрав отдых в Крыму и Турции (видео)

С Украины в Египет вместо миллиона туристов полетели только 300 тысяч.

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В турфирмах уверяют, что на египетских курортах - все спокойно. В то же время МИД советует украинцам в Египте избегать толпы, а также воздержаться от посещения центральных районов столицы Каира, других крупных городов, таких как Александрия, Суэц и т.д., сообщает ТСН.

Сейчас по статистике среди украинцев, которые выбирают отдых за рубежом, популярной, как и в прошлом году, остается Турция.

Отдых в Турции начинается от $ 900, Египет - на $ 200 дороже. Наращивают популярность и скидки в Греции. Поездка туда стоит от € 800. Отдых в Болгарии или Испании стартует от цены в € 1000.

Через несколько недель высокий сезон отдыха закончится, а это значит, что цены станут ниже.

Напомним, что только 32% украинцев позволят себе отдых этим летом.