ЧФ обеспечит Севастополь пушечными выстрелами

Как сообщили УНИАН в пресс-службе севастопольской горгосадминистрации, на прошлой неделе командующий ЧФ РФ вице-адмирал Александр Витко обратился к председателю СГГА Владимиру Яцубе с инициативой о возобновлении полуденного артиллерийского выстрела с Константиновской батареи. При этом, как уточнили в СГГА, Черноморский флот готов взять на себя решение связанных с этих финансовых, технических и организационных вопросов.

Глава города поддержал инициативу командующего ЧФ РФ и поблагодарил его за верность Севастополю и его традициям. «Приятно, что новый командующий начал свою службу в Севастополе с возрождения его старых добрых традиций, - сказал Яцуба.

Как планируется, первый полуденный выстрел с Константиновской батареи состоится 28 июля во время празднования Дня флота Украины и Дня ВМФ России.

Справка УНИАН. Традиция полуденного артиллерийского выстрела была введена впервые в России в 1819 году для Севастополя и Николаева в качестве сигнала, по которому сверяли и устанавливали корабельные, церковные и адмиралтейские часы. Позже этот обычай был принят и в других портовых городах - Санкт-Петербурге, Кронштадте и Владивостоке.

В советское время полуденный выстрел сочли буржуазным предрассудком и в 1922 году его отменили. В 1983 году, к 200-летию Севастополя, традицию восстановили. Однако, через 20 лет, в 2003 году, полуденный выстрел с Константиновской береговой батареи был вновь прерван в связи с отсутствием холостых зарядов необходимого калибра и их высокой стоимостью.