Мэр Сум тоже взбунтовался против Госказначейства

К акции Ивано-Франковской общины "Казначейство, отдай городу деньги!" решили присоединиться и Сумы.

Как передает корреспондент УНИАН, о поддержке акции заявил городской председатель Сум Геннадий Минаев.

"Я приобщаюсь к акции... Приобщаюсь также публично, но не с помощью биллбордов. Это будет всеукраинское публичное ноу-хау, как бывшего IT-специалиста и прозрачного в своих действиях мэра. Больше терпеть такое издевательство над местным самоуправлением уже нет никаких сил!", - вчера написал Минаев на своей странице в Facebook.

Мэр Сум поручил вести на муниципальном информационном портале реестр платежей главных распорядителей бюджетных средств. Так община города будет иметь достоверную информацию о ситуации с движением средств по казначейским счетам.

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«Будем работать с Государственным казначейством публично! Одновременно с подачей платежного поручения в Государственное казначейство в г. Сумы все распорядители бюджетных средств должны подавать электронную копию платежного поручения для размещения на официальном сайте Сумского городского совета, где будет открыт специальный раздел. Кроме того, всем распорядителям средств сегодня-завтра положить в Госказанчейство все платежи, учитывая авансы подрядным организациям», - поручил подчиненным Минаев.

Реестр платежей будет размещаться на муниципальном информационном портале в разделе «Городская власть». Кроме текущих платежей, в реестре будут отображены и платежные документы, поданные в Госказначейство раньше, ведь, фактически, движение средств блокируется с 17 мая 2013 года.

Кроме того, информацию о задержке платежей по городу Сумы планируется размещать и в местных газетах и на телевидении.

«Будем работать только публично! Ничего личного, лишь ежедневный труд в интересах общества. Ведь общество должно знать, как мы работаем, и что и почему в городе не делается. Сумчане вообще не понимают, почему мы этого не делаем, поэтому нужно объяснять обществу – и в первую очередь относительно капитальных расходов», - отметил Минаев.

По информации пресс-службы Сумского горсовета, ситуация с прохождением платежей через Госказнчейство по г. Сумы уже является угрожающей. Так, в соответствии с ежедекадной информацией, предоставленной главными распорядителями бюджетных средств, по состоянию на 20 июня кредиторская задолженность по поданным, но не проведенным Казначейством платежным поручениям, превышает 7,914 млн грн.

«Подрядчики не хотят идти не тендеры. Потому что в прошлом году из 50 миллионов бюджета развития Госказначейством, а в сущности – Кабмином, было проведено только 35 миллионов. И эти деньги мы подрядчикам за выполненные работы в прошлом году, прошлым летом, уплатили только в апреле-мае этого года. Я думаю, что все руководители городов, которые знают ситуацию, должны точно так же публично показывать всем своим территориальным общинам, почему и как происходят финансовые платежи, и почему наши города не развиваются», - отметил мэр Сум.

Как сообщал УНИАН, в Украине набирает обороты акция «Казначейство, отдай городу деньги». Биллборд с таким призывом уже был размещен в Ивано-Франковске. Мэры других городов раньше заявляли, что деньги местных бюджетов, предназначенные для проведения ремонтов и развития инфраструктуры в регионах, заблокированы на счетах Госказначейства.