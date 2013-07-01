Бунт мэров проти Госказначейства: Бабаева удивил Мамай, который «обычно молчит»

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил журналистам сегодня, 1 июля, на брифинге.

По его словам, казначейство не пропускает платежи. Только в Кременчуге картотека неплатежей уже составила около 20 млн грн.

«Такая же ситуация и в других регионах. Смотрите, мэр Полтавы Мамай тоже возмущается. Он же обычно молчит, а тут тоже возмутился неплатежами. Я не имею права из-за них завалить программу к 70-летию города. Из-за неплатежей в городе уже приостановлены работы по ремонту крыш, дорог и др.", - отметил мэр.

"Мы запланировали почти 9 млн грн на ремонт улицы Ленина. Сегодня мне надо принять волевое решение: или разрывать улицу (и есть риск, что на День города там будет яма, а если не яма, то щебень и песок), или - не разрывать. Мы не можем разрыть улицу и ко Дню города оставить ее в ямах. А деньги на работы может не пропустить казначейство. Будет как с Крюковским мостом — мы его сделали, а ДРСУ проплаты до сих пор не получило. Или еще в апреле водоканал на три дня оставил город без воды для замены оборудования. Работы проведены, а водоканал денег до сих пор не получил. Платежка лежит в казначействе», - сказал Бабаев.

Мэр также считает, что непроплата денег казначейством может вызвать протестные настроения у населения.

«Регионы зарабатывают и если останутся без денег, это вызовет протестные настроения у людей. Где-то мы молчим, но иногда молчать не приходится. Сейчас будем подключать Ассоциацию городов и об этом необходимо говорить на самом высоком уровне», - отметил Бабаев.