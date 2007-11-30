Сможет ли Тимошенко справиться с газовыми проблемами?

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО убежден, что в вопросе урегулирования газовых поставок Украина на сегодняшний день имеет «четкую перспективу». Об этом он сказал в интервью Би-Би-Си.

«Я не буду делать пессимистических комментариев. Начну с того, что сегодня мы имеем достаточно серьезно проработанное и согласованное соглашение с ключевыми игроками, которые будут обеспечивать поставки газа в Украину в ближайшие 5-7 лет. Мы, возможно, впервые сейчас пришли к ситуации, когда мы можем подписать документ, который будет регулировать на перспективу этот вопрос не только по времени, но по принципам, и, в частности, по формуле определения цены на газ. Настоящий документ имеет исключительную готовность, я бы сказал, финальную готовность», - сказал В.ЮЩЕНКО.

«Я выхожу из того, что сегодня у Украины есть способы, восприняв обстоятельства, которые складываются на газовом рынке, серьезно их смягчить через соответствующие инициативы. О них я смогу говорить дней через семь-восемь. Убежден, что в вопросе урегулирования газовых поставок мы сегодня имеем достаточно ясную и достаточно четкую перспективу», - заверил он.

Отвечая на вопрос, сможет ли Юлия ТИМОШЕНКО на должности премьер-министра справиться с этими газовыми проблемами, Президент сказал: «Я могу четко сегодня заявить одно: Украина провела на наивысшем уровне очень тяжелый и очень важный для нас переговорный процесс. Мы сегодня находимся на финальной стадии формального подписания настоящего документа. Я думаю, что как только в России закончатся парламентские выборы, следующую неделю я отведу правительству для того, чтобы эти все вещи заформализировать, поставить подписи. Относительно нашей позиции, то мы изложили те аргументы, которые хотели бы, чтобы их услышали как страны-поставщики газа, так и страны, которые обеспечивают транзит газа, и мне кажется, что этот диалог был достаточно продуктивен».

Как сообщал УНИАН, ОАО "Газпром" (Россия) договорился с Туркменистаном о повышении цены на импортируемый газ до 130 долл. за тыс. куб. м в первой половине 2008 года со 100 долл. за тыс. куб. м в 2007 году. Цена на второе полугодие 2008 года определена на уровне 150 долл. за тыс. куб. м.

Напомним, "Газпром" перепродает основную часть среднеазиатского газа, в котором доминирует туркменский, в Украину. Украина покупает газ у фирмы-посредника, половина которой принадлежит "Газпрому", и рассчитывала, что прежние российско-туркменские договоренности останутся в силе. Цена на газ в 2008 году для Украины пока не согласована.

Ранее в отношениях между РФ и Туркменистаном действовал трехлетний контракт до 2009 года, согласно которому стоимость газа была установлена на уровне 100 долл. за тыс. куб. м.

Россия в последние годы повышает цену газа для сопредельных государств, однако в различном масштабе. Из-за этого Запад обвиняет Кремль в использовании экспортных возможностей для давления на нелояльные страны, такие как Украина и Грузия.

Президент РФ Владимир ПУТИН недавно пообещал Украине "мягкий" переход на рыночные условия поставок энергоносителей.

Поскольку при поставках в Украину российский газ смешивается с туркменским, удорожание последнего может привести к повышению цен для украинской стороны. Так, в связи с удорожанием туркменского газа с 1 января 2007 года цена для Украины поднялась с 95 до 130 долл. за тыс. куб. м.

В соответствии с межправительственными соглашениями, российский газовый холдинг обеспечивает транзит туркменского газа по территории России в Украину.

Ранее представители "Газпрома" заявляли, что цена газа для Украины в 2008 году может составить 160 долларов за тысячу кубометров, если стороны подпишут соглашение о поэтапном переходе на среднеевропейскую цену к 2011 году. Среднеевропейская цена на газ может достичь 300 долларов за тысячу кубометров уже в 2008 году.