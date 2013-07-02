После обеда в «Приятном свидании» 11 человек угодили в больницу

16:40, 02 июля 2013
Общество
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В Николаевской области 11 человек госпитализированы с диагнозом сальмонеллез после посещения кафе «Приятное свидание».

11 человек госпитализированны / Фото : diapazon.kz

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил начальник главного управления Госсанэпидслужбы в Николаевской области Владимир Клочко.

По его словам, работники кафе не прошли должного санитарного обследования, и потому не имели права готовить пищу.

Клочко сообщил, что 9 потерпевших госпитализированы в Николаеве, еще по одному - в Березанке и Новой Одессе Николаевской области.

Как сообщал УНИАН, в Николаеве 28 июня в областную инфекционную больницу были госпитализированы 9 человек после посещения одного и того заведения общественного питания. Пострадавшие - выпускники одного из николаевских вузов, которые в кафе ”Приятное свидание” отмечали выпускной.

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