В Киеве открылся сервисный центр Нацкомфинуслуг

Создание сервисного центра Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере рынков финансовых услуг, обеспечит открытость и прозрачность работы комиссии перед участниками рынка и потребителями.

Об этом глава Нацкомфинуслуг Борис Визиров заявил на открытии сервисного центра в Киеве, сообщает ForUm.

По словам чиновника, деятельность центра позволит взаимодействовать с участниками рынка по принципу «единого окна». Для удобства посетителей сервисный офис структурирован на зоны приема физлиц и юрлиц.

«Надеемся, что он оправдает свое название и возлагаемые на него ожидания: услуги станут доступнее, работа Нацкомфинуслуг будет понятнее участникам рынка и широкой общественности. Усилится защита прав потребителей и ответственность операторов за предоставляемые услуги, что стратегически важно. Мы демонстрируем людям, что есть орган, заботящийся о защите их прав и своевременном обеспечении этих прав, в том числе путем предоставления юридических консультаций, а также информации о тех, кто предоставляет финуслуги. Это часть реализации поставленной Президентом задачи строительства в Украине цивилизованного общества и конкурентоспособного богатого государства», – сказал финансист.

Он акцентировал, что подобным образом Комиссия стремится повысить доверие к финансовому рынку, с тем чтобы широкие массы населения не боялись иметь с ним дело, включая не только страхование, но и фонды финансирования строительства, негосударственные пенсионные фонды, ломбарды, а также кредитные союзы. «Доверие к последним подорвано, но сама по себе такая услуга на финрынке необходима. Будет расти число услуг и, соответственно, число сервисов, будет конструктивное общение с рынком – чтобы он стал инвестиционно привлекательным, более дееспособным. Без обратной связи трудно понять его проблемы и способы их преодоления», – отметил Визиров.

По этому поводу зампредседателя Нацбанка Украины Валерий Прохоренко уточнил, что открытие сервисного центра – этап, к которому должны прийти все государственные органы, занимающиеся администрированием тех или иных услуг. «Это создает открытый диалог с потребителями, гражданами, что означает доверие к финансовой системе и, в конечном счете, ее рост. Каждый пользователь финуслуг может обратиться в сервисный центр и получить конкретную информацию – это первый шаг по преодолению бюрократической системы, которая ранее мешала заявителям достичь своих целей. Думаю, в дальнейшем у Нацкомфинуслуг станет больше таких центров, подобно тому, как это сейчас происходит в структуре Миндоходов», – добавил банкир.

И.о. гендиректора Mоторного (транспортного) страхового бюро Украины (MTCБУ) Вадим Загребной также подчеркнул символичность открытия центра в День работника налоговой службы. «У руководства Нацкомфинуслуг уникальный государственнический подход к проблемам и их решению на основе комплексного анализа. Открытие центра – лишь один из первых шагов, мы увидим еще много интересных новаций и решений с предметным эффектом, с тем, какого ожидают потребители. А это все ведет к изменению их отношения к страхованию, к кредитным союзам, ломбардам. С другой стороны, создание центра важно и для операторов финуслуг, которые могут проще получить консультацию, правильно оформить документы еще до их подачи регулятору. Все это – осязаемый сервис со стороны государства, определенный стандарт работы с рынком – и на рынке», – заключил страховик.