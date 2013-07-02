Минагрополитики договорилось с производителями о стабильной цене на хлеб

В свою очередь, Минагрополитики совместно с Аграрным фондом продолжит поставлять необходимое количество муки для выпечки хлеба, пользующегося наибольшим спросом. Такие шаги предусмотрены в Меморандуме, который сегодня подписали региональные органы исполнительной власти, производители хлеба и хлебобулочных изделий и заведения сетевой торговли. Об этом сообщил Первый заместитель Министра аграрной политики и продовольствия Иван Бисюк.

«Подписанный сегодня Меморандум − это нотификация взаимопонимания между участниками рынка и властью. Мы показали, что у нас есть все для того, чтобы обеспечить сортами хлеба широкого потребления все слои населения. На сегодняшний день для этого в государстве есть все − зерно, мука,хлебопекарные предприятия, согласованная торговля», − отметил Иван Бисюк.

По словам Первого заместителя Министра, подписав этот документ, Минагрополитики еще раз показало, что обеспечит формирование государственного интервенционного фонда.

«Аграрный фонд продолжает стабильно поставлять муку на 214 хлебопекарных предприятий. В этом году уже переработано 245 тысяч тонн зерна и изготовлено171,5 тысячи тонн муки. И сегодня есть достаточно зерна в интервенционном фонде для дальнейшей переработки на муку», − сообщил Иван Бисюк.

В свою очередь, производители обязались заранее закупать необходимое количество муки, не повышать цену на социальные сорта хлеба и обеспечивать потребителей необходимым количеством продукта.