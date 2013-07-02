Завтра в Украине - дожди и грозы

Лишь в западных областях без осадков, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

Ветер в западной части страны северо-западный, на остальной территории - восточный и юго-восточный, 7-12 м/с, местами, кроме западных и северных областей, порывы ветра и шквалы 15-20 м/с.

Температура ночью 12-17°, на побережье морей до 20°, в западной части 8-13°; днем на Правобережье и в Крыму 21-26°, на остальной территории 27-32°.

В Киеве и области в среду - переменная облачность. Кратковременные дожди, местами грозы. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный, 7-12 м/с.

Температура по области ночью 12-17°, днем 21-26°, в Киеве ночью 15-17°, днем 23-25°.

Сегодня температура воды в Черном и Азовском морях 21-25° (вблизи Ялты 17°), в Днепре возле Киева 23°.