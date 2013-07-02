Украинские альпинисты в Пакистане получили снаряжение и ждут отлета

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил заместитель директора Департамента информационной политики Министерства иностранных дел Украины Василий Зварич.

“В ближайшее время ожидается возвращение в Украину пакистанским военным спецсамолетом двух украинских альпинистов, которые остались для того, чтобы получить альпинистское снаряжение. Снаряжение уже им доставлено и они ждут отлета в Украину”, - сказал Зварич.

Он отметил, что посольство Украины в Пакистане держит на постоянном контроле ситуацию с расследованием теракта.

Как сообщал УНИАН, 23 июня в Пакистане вооруженные боевики ворвались в базовый лагерь альпинистов в провинции Гилгит-Балтистан на территории спорного региона Кашмир и расстреляли международную группу туристов. Руководитель харьковского клуба альпинистов Геннадий Копейка сообщил, что из харьковской экспедиции погибли три альпиниста. Среди убитых – руководитель харьковской группы Игорь Свергун. Также погибли Бадави Кашаев и Дмитрий Коняев.