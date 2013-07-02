Экс-мэру Николаева дали 5 лет с отсрочкой

Центральный районный суд Николаева признал экс-мэра Николаева Александра Бердникова виновным в хищении иностранных инвестиций в особо крупных размерах - 2,5 млн долл. и приговорил к 5 годам лишения свободы с отсрочкой приговора на 2 года.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Николаева.

Суд огласил приговор 1 июля. Согласно приговору экс-мэр на протяжение двух лет не имеет права выезжать на постоянное место жительство за границу, занимать руководящие должности, а также обязан возместить предприятию "Е Крым-Николаев" присвоенные 2,5 млн долл. и выплатить 2 млн грн моральной и материальной компенсации гражданину Южной Кореи Чой Йонг Гю.

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Бердников, который был мэром Николаева в 1994-1998 годах признан виновным в преступлениях согласно ч.4 ст. 190 (мошенничество), ч.5 ст. 191 (присвоение имущества в особо крупных размерах путем злоупотребления служебным положением), ч.3 ст. 209 (легализация доходов, полученных преступным путем) и ч.2 ст. 366 УК Украины (служебный подлог).

В пресс-службе прокуратуры Николаева сообщили, что государственное обвинение предлагало суду посадить Бердникова на 8 лет и конфисковать нажитое нечестным путем имущество, а также лишить возможности занимать административные руководящие должности сроком на 3 года.

Поэтому прокуратура Центрального района Николаева намерена подать апелляцию на данное решение суда и требовать более строгого наказания для экс-мэра.