Экс-глава Госфинуслуг Волга работает в колонии библиотекарем

Об этом сообщила главный специалист по связям с общественностью управления Государственной пенитенциарной службы в Полтавской области Алла Торяник.

По ее словам, Волга был переведен в полтавскую исправительную колонию № 64 из Киевского следственного изолятора 22 марта 2013 года и как все осужденные проживает в общежитии и работает библиотекарем.

Торяник сообщила, что в учреждении отбывают наказание лица, осужденные впервые за совершение тяжких и особо тяжких преступлений. Сейчас в колонии отбывают наказание 1172 осужденных.

Колония специализируется на изготовлении металлоизделий (сетка металлическая, ограждение «Егоза», траверсы для ЛЭП); столярных изделий (ящики деревянные овощные); стройматериалов (плиты бетонные, шлакоблоки), брикетов топливных, швейных изделий.

Как сообщал УНИАН, 24 сентября 2012 года Шевченковский районный суд Киева приговорил к 5 годам лишения свободы без конфискации имущества бывшего председателя Госфинуслуг Волгу.

Суд признал Волгу виновным в попытке получения 500 тыс дол взятки.

Справка УНИАН. Общая площадь полтавской исправительной колонии №64 на которой находится учреждение составляет 135500 м кв. Общая площадь предприятия составляет 0,51 га. Полтавская исправительная колония управления Государственного департамента Украины по вопросам исполнения наказаний в Полтавской области (№ 64) делится на жилую (51700 м2), производственную (5100 м2), хозяйственную зону (20700 м2) и военный городок (15900 м2). Жилая зона разделена на пять изолированных друг от друга локальных участков ресоциализации, где расположены соответственно пять общежитий казарменного типа для проживания осужденных.

В жилой зоне также расположены: здание клуб-столовой, медицинская часть, участок СИЗО, усиленного контроля, дежурная часть с помещениями администрации, храм Николая Чудотворца, банно-прачечный комбинат, ДИЗО, комнаты длительных и краткосрочных свиданий.

Хозяйственная зона состоит из продовольственного и вещевого складов, овощехранилища, подсобного хозяйства, столовые для сотрудников и комнаты ожидания родственников осужденных.