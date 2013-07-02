МинАПК поможет фермерам получить денежные дотации

Министр аграрной политики и продовольствия Николай Присяжнюк поручил профильным центрам обработки вызовов (ЦОВ) и департаментам безотлагательно отреагировать на обращения селян, поступившие в сall-центр МинАП. Именно туда аграрии жалуются на местных чиновников, которые отказываются оформлять документы на выплату денежных дотаций. За неделю сall-центр МинАП проконсультировал около 1 тыс. аграриев , сообщает пресс-служба министерства.

За прошедшую неделю лидерами по количеству обращений стали сельхозпроизводители из Ивано-Франковской, Днепропетровской и Луганской областей. В своих обращениях в сall-центр Минагрополитики аграрии пожаловались на то, что местные органы власти отказываются принимать документы на выплату государственной дотации.

Сельхозпроизводители из Луганской области рассказали, что мясоперерабатывающие предприятия отказываются принимать у них скот, за сдачу которого государство оказывает финансовую помощь.

В целом, аграриев и фермеров, которые активно обращаются в сall-центр, интересует процедура получения госдотации за содержание молодняка КРС, за сданный на убой скот, компенсация за приобретение доильной установки, стоимость ветеринарных услуг, земельные вопросы, закупочная цена на молоко и т.д.

Консультационный центр при Минагрополитики начал работать в мае 2012 г. по инициативе Николая Присяжнюка. За это время сall-центр обработал около 70 тыс. обращений селян.