На трассе Киев - Харьков сгорел рейсовый автобус

1 июля в 19:00 на 357 км автодороги Киев - Харьков в рейсовом автобусе «БАЗ» сообщением «Полтава-Степное» в результате короткого замыкания электропроводки возник пожар.

Как сообщает пресс-служба облуправления ГСЧС, водитель, когда заметил дым, который начал идти из-под панели приборов, сразу остановил автобус, открыл двери пассажирам и позвонил спасателям.

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В ликвидации пожара участвовало отделение государственной пожарно-спасательной части № 3 города Полтавы.

Люди не пострадали, автобус сгорел почти полностью.