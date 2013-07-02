На трассе Киев - Харьков сгорел рейсовый автобус
10:43, 02 июля 2013Общество
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В Полтавской области сгорел рейсовый автобус.
Автобус сгорел почти полностью. Фото: Портал Чернигов
1 июля в 19:00 на 357 км автодороги Киев - Харьков в рейсовом автобусе «БАЗ» сообщением «Полтава-Степное» в результате короткого замыкания электропроводки возник пожар.
Как сообщает пресс-служба облуправления ГСЧС, водитель, когда заметил дым, который начал идти из-под панели приборов, сразу остановил автобус, открыл двери пассажирам и позвонил спасателям.
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В ликвидации пожара участвовало отделение государственной пожарно-спасательной части № 3 города Полтавы.
Люди не пострадали, автобус сгорел почти полностью.
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