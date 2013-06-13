На трассе Харьков-Симферополь сгорел пассажирский автобус (фото)

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, загорание произошло сегодня, 13 июня, в 04.30 на автодороге Харьков-Симферополь, вблизи с. Абрикосовка Михайловского района.

Автобус следовал по маршруту Ялта-Днепропетровск, в нем находилось 19 человек (17 пассажиров и 2 водителя).

В 6 часов пожарно-спасательными подразделениями пожар был ликвидирован.

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Жертв и пострадавших нет.

По факту происшествия правоохранительными органами проводится расследование.