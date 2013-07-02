В Кабмине решили урегулировать спорные вопросы внутренней торговли

Министерство экономического развития и торговли (МЭРТ) с Советом предпринимателей при Кабмине и комитетом Верховной Рады по вопросам предпринимательства, регуляторной и антимонопольной политики подготовили проект закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно урегулирования внутренней торговли». Документ направлен на согласование центральным органам исполнительной власти и общественным организациям. Текст законопроекта, пояснительная записка и анализ регуляторного влияния опубликованы на сайте МЭРТ в разделе «Обсуждение проектов документов», а также правительственном сайте «Гражданское общество и власть» в разделе «Консультации с общественностью».

Глава МЭРТ Игорь Прасолов, выступая на заседании профильного комитета ВР «Внутренняя торговля и ее нормативно-правовое обеспечение», подчеркнул, что проблемные вопросы организации внутренней торговли могут быть решены путем внесения изменений в существующую нормативную базу. «Очень хотелось бы в процессе дискуссии выйти на общую позицию всех трех групп интересов - потребителей, производителей, и торговых сетей о том, каким путем лучше идти», - сказал Прасолов.

Он обратил внимание на диспропорции в сфере торговли, которые тормозят развитие внутреннего рынка и нарушают права и интересы как покупателей, так и производителей, а также продавцов.

Принятие документа урегулирует взаимоотношения между товаропроизводителями и представителями сферы внутренней торговли, позволит планировать размещение объектов торговли и осуществлять их учет, будет способствовать развитию малого и среднего бизнеса.

Ранее планировалось принять отдельный закон «О внутренней торговле», однако, эта идея долгое время не находила поддержки среди представителей бизнеса.