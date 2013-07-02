Табачник подписал список студентов на учебу за границей

Как сообщили УНИАН в пресс-службе министерства, в соответствии с приказом, утверждены списки студентов, аспирантов, научных и научно-педагогических работников, которые по решениям конкурсной комиссии рекомендованы на учебу и прохождение стажировки в ведущих высших учебных заведениях за границей.

Согласно приказу, руководители вузов должны обеспечить в соответствии с законодательством заключение договоров с заграничными высшими учебными заведениями относительно учебы в них студентов и аспирантов или стажировки научных и научно-педагогических работников.

В пресс-службе Минобразования напомнили, что с апреля 2011 года, по инициативе премьер-министра Николая Азарова, реализуется правительственная бюджетная программа по обучению студентов и аспирантов, а также стажировке научных и научно-педагогических работников в ведущих высших учебных заведениях и научных учреждениях мира.

Государственная поддержка и финансирование учебы и стажировки за рубежом в лучших высших учебных заведениях США, Великобритании, Франции, Германии, Японии и других экономически развитых стран предоставляется студентам, аспирантам и специалистам естественного и инженерно-технического направлений, в которых сегодня в государстве есть наибольшая потребность. В частности, это такие направления как IT-технологии, бионанотехнологии, новые нетрадиционные источники энергии, рациональное природопользование, авиационная и ракетно-космическая техника, атомная энергетика и тому подобное.

В конкурсе принимали студенты вузов, которые имеют высокие результаты учебы и достижения в студенческой научно-исследовательской работе и владеют на необходимом уровне иностранным языком. Также в конкурсе принимали участие аспиранты, преподаватели и научные работники, которые активно занимаются научно-исследовательской работой, имеют научные статьи, опубликованные в зарубежных, международных и отечественных специализированных изданиях, принимают участие в зарубежных, международных и национальных научных конференциях.