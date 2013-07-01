В Кривом Роге ураган ломал деревья, а град выбивал окна и разбивал крыши (видео, фото)

Как сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, из-за непогоды травмирован один человек, оборваны линии электропередач.

На тему: По Черкасской области пронесся сильный ураган (видео)

По состоянию на 7.00 понедельника, 1 июля, в пяти районах города остаются без электроснабжения 302 частных жилых дома и 59 домов (от 2 до 4 этажей).

Подразделениями ГСЧС, бригадами РЭС и коммунальными службами проводятся работы по ликвидации последствий непогоды. Пробок на дорогах города нет. Убытки уточняются.

Ураган сметал все на своем пути - бетонные конструкции и укрепленные в них рекламные щиты кувыркались, как спичечные коробки.

Вдоль трассы на выезде из города буря повалила все до единого сухие тополя, а в пределах города по "красной линии" от "Пионера" ​​в "КРЭС" деревья просто ломались пополам. Зонты на площадках летников, укрепленные на железных трубах, летали, как бабочки, из магазинов и рекламных растяжек взлетали вывески, сообщает 0564.ua.

В "рабочем поселке" в районе КРЭС град, который шел почти четверть часа, безжалостно лишил хозяев урожая. "Я стояла и плакала", - говорит жительница поселка.

Градины, размером с куриное яйцо, запросто могли убить. На 129-м квартале град разбил 7 окон в здании детского реабилитационного центра, некоторые в спешке покидали открытые парковки с уже разбитыми лобовыми стеклами на машинах.