В Черкасской области пронесся сильный ураган (видео)

В Умани упавшее из-за стихии дерево перегородило проезжую часть по ул. Ленина, еще одно – упало прямо на крышу двухэтажного дома по ул. Институтской, сообщает Сегодня.

На автодороге Канев - Черкассы дерево привалило «ВАЗ», а в Каневе спасатели доставали из-под веток «Фольксваген».

Стихия также повредила линии электропередач и других коммуникаций, сообщает ГСЧС в Черкасской области.