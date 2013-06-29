В Черкасской области пронесся сильный ураган (видео)
17:01, 29 июня 2013Общество
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В Черкасской области пронесся шквальный ветер и прошли сильные дожди.
В Умани упавшее из-за стихии дерево перегородило проезжую часть по ул. Ленина, еще одно – упало прямо на крышу двухэтажного дома по ул. Институтской, сообщает Сегодня.
На автодороге Канев - Черкассы дерево привалило «ВАЗ», а в Каневе спасатели доставали из-под веток «Фольксваген».
Стихия также повредила линии электропередач и других коммуникаций, сообщает ГСЧС в Черкасской области.
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