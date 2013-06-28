Мошенница продала чужой дом за три тысячи гривен

Как сообщили УНИАН в Секторе связей с общественностью УМВД Украины в Сумской области, в милицию обратилась женщина с заявлением, что неизвестные разбирают дом ее соседки. Она пояснила, что хозяйка находится на заработках в другом городе и дом никому не продавала.

Следственно-оперативной группе на месте 22-летний парень сказал, что дом он приобрел недавно за 3,2 тыс. грн, а документально сделку с продавщицей они решили не оформлять, чтобы избежать «бумажной волокиты».

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Мошенницей оказалась 20-летняя местная жительница, уже имевшая судимость за кражу. В содеянном она призналась и объяснила, что владелицу дома хорошо знала, а идея продать ее дом пришла случайно.

Открыто уголовное производство по ст. 190 ч. 2 Уголовного кодекса Украины (мошенничество).