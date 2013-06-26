Мошенник, представившись милиционером, выманил у женщины 150 тысяч

В Бердянске мошенник, представившись милиционером, под предлогом спасения сына местной жительницы от уголовной ответственности, выманил у нее 150 тыс. грн.

Как сообщил УНИАН пресс-офицер Бердянского ГО ГУ МВД Украины в Запорожской области Игорь Горецкий, преступление было совершено 24 июня ночью.

«Согласно заявлению 53-летней местной жительницы, около 3 часов ночи ей позвонил неизвестный мужчина, представился сотрудником милиции и сообщил, что ее сын попал «в неприятную ситуацию с законом», после чего предложил решить проблему за 150 тыс. грн. Женщина передала деньги таксисту и только на следующий день поняла, что стала жертвой мошенника», - рассказал Горецкий.

По теме: Женщина перепутала мошенника с прокурором

По его словам, на вопрос, почему перед передачей денег женщина даже не попыталась связаться с сыном, заявительница ответить не смогла.

На сегодняшний день информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований с квалификацией по ст. 190 УК Украины (мошенничество).

Ведется розыск злоумышленника.

По данным ГО ГУМВД Украины в Запорожской области, с начала 2013 года в Бердянске зафиксировано более 40 попыток мошенничества по подобной схеме, 5 из которых для мошенников увенчались успехом.