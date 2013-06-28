"Свобода" борется против добычи титана

Как сообщил УНИАН руководитель Житомирской областной организации ВО «Свобода» адвокат Сидор Кизин, суд не удовлетворил апелляцию и оставил в силе решение Житомирского окружного административного суда от 29 мая - отменить решение облсовета (№ 801 от 9 апреля) о запрете добычи титана на территории области компанией НАК Недра Украины.

По его словам, в суд на слушание данного дела пришли его однопартийцы, а также депутаты Житомирского облсовета от "УДАРа", КПУ и "Батькивщины".

Как передает корреспондент УНИАН, заседание суда пикетировали около тридцати жителей сел Володарско-Волынского района, где планируется разработка титановых руд компанией НАК "Недра Украины". Пикет проходил под лозунгами "Природа - наше богатство!", "Предотвратить экологическую катастрофу!».

Как сообщал УНИАН, Житомирский областной совет 7 июня 2012 года принял решение №609 «О предоставлении соглашения дочернему предприятию «Национальной акционерной компании «Недра Украины» «Житомирбурразведка» на получение специального разрешения на добычу титаново-ильминитовых руд на территории Злобицкого месторождения Житомирской области.

Данное решение вызвало резонанс и ряд протестных акций.

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8 апреля в 2013 г., после штурма пикетчиками здания Житомирского облсовета, депутаты с третьей попытки отменили свое решение по добыче титановых руд.

Компания НАК «Недра Украины» обратилась в суд, и 29 мая Житомирский окружной административный суд принял решение по необходимость отменить решение областного совета от 8 апреля 2013 года.

Депутаты от ВО "Свобода" подали апелляционную жалобу на решение Житомирского окружного административного суда, поскольку считают недопустимым, чтобы компания НАК «Недра Украины» получила разрешение на добычу и разработку титаново-ильминитовых руд на территории области.