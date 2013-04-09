Житомирский облсовет после штурма отменил разрешение на добычу титановых руд

После штурма здания облсовета участниками митинга Житомирский облсовет принял решение об отмене своего решения от 7 июня 2012 года о разрешении компании НАК "Надра Украины" на добычу ильменит-титановых руд на территории Злобичского месторождения.

Как передает корреспондент УНИАН, за такое решение сегодня, 9 апреля, на сессии Житомирского областного совета проголосовал 81 депутат из 97 присутствующих (в целом в Житомирском облсовете 112 депутатов - УНИАН), в том числе - фракция Партии регионов, которая ранее голосовала «против».

Участники акции протеста против разработки в области ильменит-титановых месторождений пытались ворваться в помещение Житомирской ОГА и разбили стекло.

После штурма здания участниками митинга председатель Житомирского областного совета Иосиф Запаловский провел совещание с руководителями депутатских фракций, которые приняли решение вернуться к рассмотрению проблемного вопроса добычи ильменит-титановых руд на территории области.

Губернатор области Сергей Рыжук призвал однопартийцев поддержать решение об отмене разрешения НАК «Надра Украины». «Я обращаюсь к своей фракции, в первую очередь: мы видим, что вопрос из экономической плоскости перешел в политическую», - сказал С.Рыжук.

Перед этим депутаты от оппозиции предложили внести в повестку дня сессии облсовета вопрос о недоверии председателю Житомирского областного совета.

Сегодня, 9 апреля, около двухсот сторонников Житомирской областной организации Всеукраинского объединения "Свобода", областных организаций политических партий "Батькивщина" и "УДАР" с партийной символикой пикетировали сессию областного совета, требуя отменить его решение от 7 июня 2012 № 609 «О предоставлении согласования дочернему предприятию «Национальной акционерной компании «Надра Украины» «Житомирбурразведка» о получении специального разрешения на пользование недрами", которым предусматривается добыча ильменит-титановых руд на территории Злобичского месторождения Житомирской области.

Житомирский облсовет на своем сегодняшнем заседании отложил рассмотрение вопроса об отмене разрешения на добычу ильменит-титановых руд до мая. Участники митинга против разработки в области ильменит-титановых месторождений после принятия данного решения, пытались прорваться в здание Житомирской ОГА через кордон милиции и охрану.

К пикетчикам выходили депутаты, председатель Житомирской ОГА Сергей Рыжук и председатель Житомирского облсовета Иосиф Запаловский, чтобы выслушать требования пикетчиков. Участники пикета встретили их возгласами "Позор!".