Охотники требуют от облсовета не срывать сезон

Как передает корреспондент УНИАН, в руках они держали плакаты с надписями «Охотникам – угодья, рыбакам – водоемы, общине – бюджет», «Сегодня лозунги, завтра – забастовка», «Уважаемые депутаты, судьба охотников в ваших руках», «Рядовые охотники имеют право на охоту».

Некоторые пикетчики пришли под стены облсовета с охотничьими собаками.

Во время выступлений члены УООР отмечали, что из-за недееспособности областного совета может быть сорван сезон охоты, поскольку областной совет как владелец угодий до сих пор не принял решение о режиме их использования.

«В 1998 году облсовет на 15 лет закрепил границы охотничьих подведомственных угодий, которые обслуживаются егерской службой и членами УООР. 22 июля срок эксплуатации этих угодий истекает. Мы уже давно подали все необходимые документы, включительно с экспертными заключениями и разрешительными решениями сессий райсоветов, чтобы облсовет в очередной раз принял решение по угодьям, однако депутаты не заседают. Без этого решения под угрозой оказывается функционирование угодий, робота егерской службы, охотникам придется ехать на охоту в соседние области, а это не всем по карману», – отметил в беседе с корреспондентом УНИАН председатель Тернопольской районной организации УООР Вячеслав Веселяк.

Во время пикета члены УООР приняли обращение к руководству и депутатам областного совета с требованием провести сессию и решить их вопрос.

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Как сообщал УНИАН, с декабря 2012 года из-за отсутствия кворума не проходят сессии облсовета. Представители оппозиционных фракций блокируют работу сессий, поскольку в течение двух лет не были введены 19 депутатов вместо ставших депутатами других местных советов после выборов 2010 года. В основном, это депутаты от ВО «Свобода».

11 февраля 2013 года ЦИК распустила предыдущую областную ТИК как бездействующую, поскольку она на протяжении двух лет не ввела новых депутатов облсовета. Вместо нее 13 февраля была создана новая ТИК, которая должна была до 18 февраля ввести новых депутатов. Большинство голосов в новом составе ТИК имеют представители Партии регионов, Народной партии и Компартии. Они не приходят на заседание ТИК, блокируя работу комиссии.

Из-за того, что не проводятся сессии облсовета до сих пор не принят бюджет области на 2013 год.

21 июня согласительный совет при участии представителей Тернопольской фракции областного совета призвал и.о. председателя совета Сергея Тарашевского созвать сессию на 2 июля.