Серийный педофил попался, когда усыновлял трех братьев из детдома

Об этом УНИАН сообщили в ОСО ГУМВД Украины в г. Киеве.

В сообщении отмечается, что “следствием уже установлено, что потерпевшими стали восемь мальчиков, а количество эпизодов изнасилования и развращения несовершеннолетних подозреваемых достигает 83”.

В милиции сообщают, что он является уроженцем Киевской области и “в 2008 году в свои 34 имел все, о чем мечтают рядовые граждане, – весьма высокооплачиваемую работу в одной престижной столичной фирме, постоянную семью - жену, ребенка”, но никто не знал, что “он жил двойной жизнью и имел нездоровый интерес к детям”. В сообщении отмечается, что он на дорогом автомобиле ездил по улицам Киева и искал мальчиков из неблагополучных семей в возрасте от 8 до 9 лет. Он представлялся режиссером и обещал снять их в фильме.

В милиции отмечают, что дети за внимание к ним и поход в Макдональдс были “готовы выполнять любую прихоть взрослого человека”. При этом они приводили еще и своих товарищей-сверстников и в качестве вознаграждения получали по пятьдесят гривен.

В сообщении отмечается, что один из мальчиков рассказал о своем новом знакомом родителям, а те обратились в милицию. В это время злоумышленник начал скрываться и переехал в Одессу, где проживал и работал без официального оформления.

В милиции сообщают, что он был задержан работниками правоохранительных органов, когда оформлял фиктивный брак с девушкой, которой был нужен такой брак для того, чтобы усыновить и забрать из детского дома трех малолетних братьев. “Во время оформления документов на усыновление одесской милиции стало известно, что мужчина находится в розыске за совершение тяжких преступлений”, - сказано в сообщении. Подозреваемый арестован, а в настоящее время продолжается расследование“ в рамках уголовного дела, возбужденного сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины, связанным с изнасилованием и развращением несовершеннолетних. Ему грозит лишение свободы сроком до 10 лет.