Эксперты провели анализ провокационной надписи в Черкассах

Об этом свидетельствуют результаты независимой экспертизы, которая была проведена по заказу экс-мэра Черкасс Сергея Одарича, сообщает Обозреватель.

Экспертное заключение написала доктор филологических наук, доцент кафедры украинского языка Национального университета "Киево-Могилянская академия" Орыся Демська.

Напомним, в начале апреля в Черкассах во время акции оппозиционных сил появились молодые люди в белых футболках с надписями "Бей жидов". В ответ на требования общественности возбудить уголовное производство по данному факту, правоохранители заявили, что, проведя экспертизу надписей, они не нашли там призывов к антисемитизму и противоправным действиям.

Результаты экспертизы официально направят в Администрацию Президента Украины, Генеральную прокурору и Министерство МВД.