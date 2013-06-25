Эксперты провели анализ провокационной надписи в Черкассах

23:14, 25 июня 2013
Общество
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Надпись "Бей жидов" имеет провокационный характер и побуждает к насильственным действиям по отношению к представителям еврейской общины. 

Об этом свидетельствуют результаты независимой экспертизы, которая была проведена по заказу экс-мэра Черкасс Сергея Одарича, сообщает Обозреватель.

Экспертное заключение написала доктор филологических наук, доцент кафедры украинского языка Национального университета "Киево-Могилянская академия" Орыся Демська.

Напомним, в начале апреля в Черкассах во время акции оппозиционных сил появились молодые люди в белых футболках с надписями "Бей жидов". В ответ на требования общественности возбудить уголовное производство по данному факту, правоохранители заявили, что, проведя экспертизу надписей, они не нашли там призывов к антисемитизму и противоправным действиям.

Результаты экспертизы официально направят в Администрацию Президента Украины, Генеральную прокурору и Министерство МВД.

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