В Донецкой области охранники магазина всю ночь издевались над парнем

Как сообщили УНИАН сегодня в Отделе по связям с общественностью Главного управления МВД Украины в Донецкой области, в дежурную часть Харцызского горотдела милиции обратился 20-летний парень, который работает охранником в одном из супермаркетов города. Он сообщил о совершенном против него злодеянии коллег.

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Как рассказал следователь Харцызского горотдела милиции Александр Зиньковский, двое друзей - 27-летний и 36-летний - в ту ночь находились в состоянии сильного алкогольного опьянения. Младший из них не так давно совершил кражу из супермаркета, в котором трудился охранником, но преступление быстро раскрыли, и дело уже было направлено в суд. Старший товарищ, утешая его, сообщил, что доложил милиционерам о похитителе их коллега - третий 20-летний охранник. Магазинный вор возмутился и потребовал немедленной встречи с «предателем». Злоумышленники заблаговременно вызвали на место встречи такси, и когда их 20-летний коллега пришел, они, угрожая ему и таксисту, заставили парня ехать с ними в багажнике.

Затем парня привезли в частный гараж, и 27-летний злоумышленник приковывал парня самодельными наручниками и подвесил к потолочной балке, заставлял раздеваться, чтоб тот замерз в холодном гараже, давал нож и требовал, чтобы пленник сам себе до крови разрезал пальцы.

В итоге 27-летний оставил свою жертву и потребовал, чтобы парень принес ему в качестве компенсации морального ущерба 8 тысяч долларов США.

Вымогатель пригрозил 20-летнему убийством в случае, если тот не принесет деньги. Перепуганный парень пообещал достать деньги, поэтому злоумышленники его отпустили домой.

Потерпевший решил обратиться за помощью в милицию. В тот же день вымогателей задержали. По данному факту было открыто уголовное производство по ч.1 ст.129 (угроза убийством), ч.2 ст.146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) и ч.1 ст.189 (вымогательство) УК Украины. Злоумышленникам грозит до 7 лет лишения свободы.

По решению суда 27-летнему фигуранту была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, его 36-летний подельник находится под домашним арестом. На текущей неделе материалы уголовного производства направлены в суд, который и определит всю степень вины злоумышленников и наказание для них.