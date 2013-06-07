Охранникам могут разрешить ходить с дубинками и слезоточивым газом

Окончательный вариант профессиональной «Библии» для секьюрити могут утвердить уже этим летом: в мае в Минюсте зарегистрировали лицензионные условия ведения охранной деятельности, сообщают Вести.

Новшества коснутся всех сотрудников частных охранных фирм — а их, по разным оценкам экспертов, от 50 до 500 тысяч. Не затронут правила разве что работников внутренней службы безопасности, которые наблюдают за порядком в половине торговых центров. Но во второй половине супермаркетов нанимают на работу таки охранников-частников.

Эксперты успокаивают: заковывать в наручники посреди магазина вас никто не будет — спецсредства можно будет использовать лишь в случае вооруженного нападения и угрозы жизни (как в «Караване» с Мазурком).

«Те 5 тысяч фирм, что уже работают на рынке, не будут переполучать лицензию, но ежегодно до 1,5 тысячам фирм их выдают новые», — говорит Светлана Павловская из департамента Госслужбы охраны при МВД Украины. То есть первое время далеко не все и частные охранники будут пользоваться дубинками и наручниками.

«В нормальных фирмах все официально трудоустроены. Там часто отправляют людей на курcы и платят 2–2,5 тыс. грн в месяц, — рассказал глава одной из столичных охранных фирм Александр. — Ведь клиентов интересуют охранники с дипломом. А в интернете — масса фирм, тоже с лицензией, которые предлагают свои услуги по охране в 1,5 раза дешевле, чем моя, но посмотрите на их сотрудников — просто нанятые на вокзале и одетые в форму люди. И таких фирм — до 50% на рынке. Когда вступят в силу изменения, все равно не советую надевать наручники на людей или бить дубинкой. Не так ударил — и это уже уголовная ответственность. Кстати, уже сейчас, если охранник в супермаркете хотя бы дотронется к вам при попытке попросить показать сумку — его фирму при упорстве можно лишить лицензии».