Завтра в Украине - до 35°
14:45, 25 июня 2013Общество
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Завтра, 26 июня, в западных областях Украины ожидаются кратковременные грозовые дожди, местами сильные, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с; температура ночью 13-18°, днем 20-25°.
На морях температура воды - до 26 градусов
Об этом УНИАН сообщили в Украинском гидрометцентре.
На остальной территории без осадков, лишь днем в Житомирской и Винницкой области кратковременный дождь, гроза; температура ночью 16-21°, днем 27-32°, на юге и востоке до 35°. Ветер преимущественно юго-восточный, на западе - северо-западный, 5-10 м/с.
В Киеве и Киевской области без осадков. Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью по области 16-21°, днем 27-32°; в Киеве ночью 18-20°, днем около 30°.
Сегодня, 25 июня, температура воды в Черном и Азовском морях составляет 22-26°, в Днепре возле Киева - 25°.
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