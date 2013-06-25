Завтра в Украине - до 35°

Об этом УНИАН сообщили в Украинском гидрометцентре.

На остальной территории без осадков, лишь днем в Житомирской и Винницкой области кратковременный дождь, гроза; температура ночью 16-21°, днем 27-32°, на юге и востоке до 35°. Ветер преимущественно юго-восточный, на западе - северо-западный, 5-10 м/с.

В Киеве и Киевской области без осадков. Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью по области 16-21°, днем 27-32°; в Киеве ночью 18-20°, днем около 30°.

Сегодня, 25 июня, температура воды в Черном и Азовском морях составляет 22-26°, в Днепре возле Киева - 25°.