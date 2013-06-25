Крымские депутаты ввели налог на сбор грибов и ягод

Депутаты Верховного Совета Автономной республики Крым приняли проект постановления N1322-6/13 от 21 июня 2013 года об установлении ставок сбора за специальное использование лесных ресурсов в части заготовки второстепенных лесных материалов, осуществления побочных лесных пользований и использования полезных свойств лесов.

Как сообщает ЛігаБізнесІнформ, данный документ устанавливает налог на выпас скота, заготовку сена и дикорастущих плодов, орехов, грибов, ягод, лекарственных растений. За сбор одного килограмма орехов будет взиматься 1,5 грн., плодов, грибов, ягод и лекарственных растений - 1 грн. Выпас скота в лесу обойдется в 49 грн. в год, а заготовка сена - 5 грн. с одного гектара.

Также будет взиматься сбор за прогулки по лесу. За пешеходные и велосипедные прогулки придется заплатить 10 грн. с человека в год. За конные маршруты - 15 грн. за одну голову в год.

Авторы проекта постановления в пояснительной записке указывают, что новшество позволит увеличить поступления в местные бюджеты и обеспечить рациональное использование лесных ресурсов.