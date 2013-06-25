В Тернопольской области перевернулся автобус с 26 пассажирами: есть раненые
В Тернопольской области перевернулся рейсовый автобус с 26 пассажирами.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе облуправления Госавтоинспекции, ДТП произошло на автодороге Ивано-Франковск - Бучач - Тернополь возле села Варваринцы Теребовлянского района.
По предварительным данным, водитель грузовика «Рено Магнум» из Ильичевска Одесской области не убедился в безопасности своих действий при выполнении левого поворота на АЗС и не обратил внимания на автобус БАЗ, который в это время начал обгон грузовика.
Во избежание столкновения с грузовым автомобилем, водитель автобуса с 30-летним стажем работы выехал на обочину, где не смог удержать автобус на проезжей части и допустил его съезд в кювет и переворачивание на бок.
На момент аварии в салоне автобуса находились 26 пассажиров. Трое из них были доставлены бригадой скорой помощи в Теребовлянскую центральную райбольницу.