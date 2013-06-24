В Днепропетровской области произошло землетрясение

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил руководитель Центра пропаганды Главного управления госслужбы МЧС в Днепропетровской области Дмитрий Удовиченко.

По его словам, первыми о подземных толчках по телефону сообщили аварийным службам города жители Долгинцевского района Кривого Рога.

По словам Удовиченко, подземные толчки подтверждены отделом сейсмологии Института геофизики НАН Украины и Национальным Космическим агентством Украины.

На данный момент жертв и разрушения зданий и коммуникаций нет. В Кривом Роге создан оперативный штаб по выявлению последствий подземных толчков.

По информации свидетелей толчков в Долгинцевском районе, они почувствовали один сильный толчок. Люди, находившиеся в это время на работе в ночную смену, могли удержаться на местах, но их сильно качнуло.

Как сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, по информации ближайших сейсмических служб: отдела сейсмологии института геофизики Академии наук Украины (г. Симферополь, АР Крым) и Государственного космического агентства Главного центра специального контроля (г. Городок, Киевская область) зафиксировано сейсмическую активность силой от 4 до 5 баллов по шкале Рихтера.

Землетрясение не превысило фоновой сейсмичности города.

Подразделениями ГСЧС Украины проведен объезд города. Не зафиксировано создание потенциальной угрозы объектам экономики и жизнедеятельности или их функционированию.

Главным управлением ГСЧС в Днепропетровской области совместно с институтом геофизики Академии наук Украины и Государственным космическим агентством Главного центра специального контроля устанавливается точная информация относительно глубины толчка и эпицентра сейсмической активности.

По предварительным выводам специалистов, жизни и здоровью граждан ничего не угрожает.