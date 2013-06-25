Участник группы украинских альпинистов в Пакистане: теракт был спланирован

Об этом он сказал ТСН.

Колотушкин рассказал, что в ту ночь он находился в лагере, который расположен выше основной, базовой остановки альпинистов. Он убежден, что террористическая атака была спланированным убийством всех иностранцев, до которых могли добраться убийцы.

"В шесть вечера состоялась последняя связь с нашей командой в базовом лагере. Мы обсудили планы на следующий день, и объявили отбой до девяти утра. Потом появились вооруженные люди. Их были не меньше десяти. Угрожая автоматами, они вытаскивали людей из палаток. Потом были разговоры: откуда они, какая страна, какая вера. Когда они видели, что человек не местный, они его убивали. Так они прочесали весь лагерь", - рассказал Колотушкин.

По его словам, бандитам не нужны были деньги. Они просто стремились убить иностранцев.

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"Они не хотели грабить. В лагере было много ценных вещей: спутниковые телефоны, деньги, фотоаппараты. Там были вещи 60 альпинистов. Если бы это было ограбление, они могли бы забрать и уйти. Их никто не остановил бы. Это была спланированная акция с целью запугать", - поделился альпинист.

На данный момент все украинцы, которые остались в живых, находятся в Исламабаде. Вещей у них пока нет, они продолжают ходить в том, в чем спустились с гор.

"Я сейчас в шлепанцах и в той одежде, в которой спустился с шести тысяч. Вещи доставят, минимум, через три дня. Нас эвакуировали очень быстро. Но наши вещи будут отправлять с носильщиками. Это горный район, там нет дорог, лишь тропинки. Наши вещи перенесут в ближайший город, откуда на автомобиле отправят в Исламабад. Я оцениваю это в три дня", - рассказал Колотушкин.

Как сообщал УНИАН, 23 июня в Пакистане вооруженные боевики ворвались в базовый лагерь альпинистов в провинции Гилгит-Балтистан на территории спорного региона Кашмир и расстреляли международную группу туристов. Руководитель харьковского клуба альпинистов Геннадий Копейка сообщил, что из харьковской экспедиции погибли трое альпинистов. Среди убитых – руководитель харьковской группы Игорь Свергун. Также погибли Бадави Кашаев и Дмитрий Коняев.