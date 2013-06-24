Завтра на западе Украины – град и шквалы

Завтра, 25 июня, в западной части Украины ожидаются грозовые дожди, местами сильные ливни (днем в карпатском регионе – очень сильные дожди), град, шквалы 15-20 м/с, днем местами 25-28 м/с.

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, в северных, Винницкой, Одесской, а днем и в восточных областях пройдут отдельные кратковременные дожди, грозы. На остальной территории без осадков.

Ветер на Правобережье будет преобладать юго-восточный, на Левобережье – северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью 15-20°, днем 28-33°, в западных областях 23-28°; в горных районах ночью 11-16°, днем 19-24°.

В Киеве и области в отдельных районах ожидаются кратковременные дожди, грозы. Температура в Киевской области ночью 15-20°, днем 28-33°. В городе Киеве температура ночью 18-20°, днем около 30°.

24 июня температура воды составляет в Черном и Азовском морях 20-25°, в Днепре возле Киева 25°.