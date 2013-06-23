Завтра сильные дожди будут заливать Одессу и запад Украины

Завтра в западной части Украины и в Одесской области ожидаются дожди, грозы, местами сильные дожди, местами шквалы 15-20 м/с и град.На остальной территории Украины - без осадков, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

Ветер преимущественно восточный, 3-8 м/с. Температура ночью 15-20°, в южной части местами 21-23°, в восточных областях 11-16°; днем 28-33°, в западных областях 24-29°.

В Киеве и области в понедельник - без осадков. Ветер восточный, 3-5 м/с.

Температура по области ночью 15-20°, днем 28-33°, в Киеве ночью 18-20°, днем около 30°.

Сегодня температура воды составляла в Черном и Азовском морях 20-23°, в районе Евпатории 18°; в Днепре возле Киева 24°.