Завтра сильные дожди будут заливать Одессу и запад Украины
14:23, 23 июня 2013Общество
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Завтра в западной части Украины и в Одесской области ожидаются грозы.
На западе - грозы
Завтра в западной части Украины и в Одесской области ожидаются дожди, грозы, местами сильные дожди, местами шквалы 15-20 м/с и град.На остальной территории Украины - без осадков, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.
Ветер преимущественно восточный, 3-8 м/с. Температура ночью 15-20°, в южной части местами 21-23°, в восточных областях 11-16°; днем 28-33°, в западных областях 24-29°.
В Киеве и области в понедельник - без осадков. Ветер восточный, 3-5 м/с.
Температура по области ночью 15-20°, днем 28-33°, в Киеве ночью 18-20°, днем около 30°.
Сегодня температура воды составляла в Черном и Азовском морях 20-23°, в районе Евпатории 18°; в Днепре возле Киева 24°.
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