В Сумах демонтировали «черную остановку», где водитель Ауди убил двоих людей

В Сумах демонтировали остановку общественного транспорта, где вечером 21 июня случилось дорожно-транспортное происшествие, в котором погибли два человека.

Как написал в Facebook городской голова Сум Геннадий Минаев, «черная остановка» демонтирована. Во вторник будем продолжать с ней «работать». Скамейки, поставим пару бетонных вазонов. Ну, а дальше? Даже не знаю... Наверное, все же попросим сумских бизнесменов обустроить большую, красивую и безопасную (насколько это возможно) остановку без какой-либо торговли. Но пока не знаю, кто, как и когда». Минаев отметил, что остановку разбирали коммунальщики и военные, поскольку владелец дал согласие на ее демонтаж.

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В свою очередь, председатель Сумской облгосадминистрации Юрий Чмырь на своей странице в Facebook заверил, что виновник этой аварии будет наказан, несмотря на слухи о его оправдании. Чмырь написал, что водитель, который на момент совершения ДТП находился в нетрезвом состоянии, полностью признал свою вину, хотя сразу после аварии отрицал, что был за рулем. Как отметил председатель ОГА, водитель находится в изоляторе временного содержания, а 24 июня суд примет решение о его аресте.

Как сообщал УНИАН, вечером 21 июня в центре Сум автомобиль врезался в остановку общественного транспорта. Двое людей погибли и трое получили травмы. На месте аварии собрались несколько сотен людей, среди них раздавались призывы к самосуду. Водителя спрятали в патрульной машине, которую окружили несколько десятков работников милиции.

В больнице остается 51-летняя пострадавшая в результате ДТП женщина.

Сведения о ДТП внесены в Единый реестр досудебных расследований и начато уголовное производство по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспортного средства лицами, которые управляют транспортным средством, если они привели к гибели нескольких человек).

4 июня в эту же остановку врезался пассажирский автобус, который ударила сзади грузовая «Газель». Два человека на остановке были травмированы.