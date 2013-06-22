Общественность Сум требует публичного отчета мэра из-за трагического ДТП

В Сумах на площади Независимости состоялась акция, во время которой ее участники требовали от городского головы, прокуратура области и начальника городской ГАИ публичного отчета о ходе расследования всех нынешних резонансных ДТП, совершенных водителями в состоянии алкогольного опьянения и прежде произошедшей в областном центре накануне, 21 июня, и в которой погибли два человека.

Как передает корреспондент УНИАН, на акцию пришло около 40 участников.

«В Сумах регулярно случаются ДТП, которые уносят человеческие жизни, однако общественности неизвестно, как расследуются эти дела и адекватную ли ответственность за них несут виновники аварий. Поэтому мы требуем от мэра и руководства городской милиции предоставить людям информацию о всех резонансных ДТП, которые произошли в этом году, и то, на какой стадии находится следственный процесс », - заявил один из активистов.

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По итогам акции ее участники от руки написали письма требования к мэру Сум, прокурора Сумской области и начальника городского ГАИ. Под каждым письмом подписались около 30 человек.

В частности, сумчане требуют публичного отчета о расследовании вчерашнего резонансного ДТП на площади Независимости 25 июня в 18:00.

К участникам акции никто не вышел, но затем на своей странице в Фейсбуке мэр города Сумы Геннадий Минаев написал, что содержание алкоголя в крови виновника вчерашнего ДТП составил 2,0 промилле, а скорость его автомобиля составляла 140 км / час.

«Инициативная группа, которая проводила сегодня утром мини-митинг на Майдане Независимости, написала письмо мэру, прокурору и начальнику ГАИ... Уже однозначно установлено и доказано (в том числе показаниями многочисленных свидетелей и видеозаписи с места преступления), что за рулем автомобиля Аudi A6 в момент ДТП на улице Харьковской города Сумы 21 июня в 20:10 находился Александр Блинник, сумчанин, 1978 года, ранее неоднократно судимый... Содержание алкоголя в крови на момент проведения экспертизы составил 2,0 промилле! Подозреваемый пытается уйти от ответственности и утверждает, что за рулем его автомобиля, купленного им в Ужгороде, был молодой человек, которого он не знает и буквально познакомился за несколько часов до трагедии. Установлено также, что скорость автомобиля в момент ДТП составляла от 135 до 140 км/час. Действительно автомобиль подбросило на «провале» дороги и водитель полностью потерял управление им. Подозреваемый задержан и находится в Сумском СИЗО. Милиция готовит документы в суд (на понедельник) для взятия его под стражу. Так что от справедливого наказания он не уйдет. Это точно! », - Написал мэр Сум.

Как сообщал УНИАН, в Сумах вечером 21 июня в центре города иномарка снесла остановку общественного транспорта вместе с магазином, в результате чего два человека погибли и трое получили травмы. На месте аварии сразу собралось несколько сотен человек, среди которых звучали призывы к самосуду. В это же время водителя иномарки спрятали в патрульной машине, которую окружили несколько десятков сотрудников милиции. После ДТП правоохранители продемонстрировали журналистам водительское удостоверение лица, задержанного на месте аварии. Документ выдан на имя Александра Блинника, 1978 года рождения. Выяснилось, что он находился в состоянии алкогольного опьянения, а ранее отсидел 12 лет за убийство. Губернатор Сумской области Юрий Чмырь взял расследование резонансного ДТП под личный контроль. Власть Сум решила демонтировать остановку общественного транспорта, на которой в течение месяца дважды происходили ДТП с пострадавшими и человеческими жертвами.