Эксперты оценивают ситуацию на вторичном рынке жилья в Киеве

Средняя стоимость жилья на вторичном рынке Киева за минувшую неделю (с 19 по 26 ноября) снизилась на 0,08% (2 долл.) – до 2482 долл. за 1 кв.м.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании «Канзас» (Киев).

Как указывается в сообщении, за период с 1 сентября по 26 ноября т.г. индекс стоимости вторичного жилья по Киеву в среднем вырос на 2,5%. Несмотря на рост цен, эксперты отмечают в четвертом квартале сокращение количества продаж квартир и недостаток клиентов по ипотечному кредитованию.

Индекс ценового ожидания вторичной жилой недвижимости Киева за прошлую неделю снизился до минус 0,1%. Такое значение индекса ожидания только подтверждает шаткое положение цен сегодня на квартиры в Киеве.

Наиболее вероятным сценарием развития событий на рынке жилья Киева на ближайшие три месяца аналитики компании считают стабилизацию цен на достигнутом уровне, а также незначительные корректировки цен.

Значение индекса доходности вторичного жилья за октябрь 2007 г. составило 2,2% за месяц.

Эксперты отмечают, что индекс доходности вторичного киевского жилья в 2,7 раза больше средневзвешенной ставки доходности по долгосрочным банковским депозитам (в сентябре т.г. – 9,9%), что делает вложение средств в недвижимость более прибыльным.