Стоимость коттеджей под Киевом выросла

Средняя стоимость индивидуальных домов (коттеджей) в Киевском регионе с 19 по 25 ноября т.г. выросла на 0,3% (на 5 долл.) – до 1 599 долл. за 1 кв.м при средней цене реализации среднестатистического домовладения 379 тыс. 653 долл.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании SV Development.

Как указывается в сообщении, в Киеве дома подешевели в пределах 1,56% (на 72 долл.) - до 2 031 долл. за 1 кв.м при средней стоимости 484 тыс. 070 долл. за домовладение.

По данным компании, увеличение стоимости коттеджей зафиксировано в Киево-Святошинском - на 4 долл. – до 1 867 долл./кв.м; Бориспольском - на 60 долл. – до 1 556 долл./кв.м; Васильковском районе на 56 долл. – до 1 397 долл./кв.м и Броварском - на 26 долл. – до 1 168 долл./кв.м.

При этом снижение стоимости коттеджей наблюдается: в Обуховском районе - на 54 долл. – до 1 898 долл./кв.м; Вышгородском - на 6 долл. – до 1 358 долл./кв.м; Бородянском на 8 долл. – до 1 057 долл./кв.м и Макаровском на 5 долл. – до 1 014 долл./кв.м.

Объем предложений земельных участков от всей совокупности выставленных на продажу в восьми районах Киевской области (исключая коттеджные поселки) составляет: в Киево-Святошинском районе – 42%, Васильковском - 15%, Бориспольском - 10%, Вышгородском - 9%, Обуховском – 8%, Бородянском - 6%, Броварском - 7% и Макаровском - 3%.

Как сообщал УНИАН, средняя стоимость индивидуальных домов (коттеджей) в Киевском регионе с 12 по 18 ноября т.г. выросла на 1,05% (на 17 долл.) – до 1 594 долл. за 1 кв.м при средней цене реализации среднестатистического домовладения 374 тыс. 790 долл.

Справка УНИАН. Стоимость 1 кв.м коттеджей включает в себя стоимость земли (приусадебного участка) и дома (коттеджные поселки не включены).