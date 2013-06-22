Сегодня в Ривне ГАИ устроила погоню с перехватом Мерседеса

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе ОГАИ Ривненской области.

Правоохранители разыскивали автомобиль «Мерседес-Бенц». Машину угнали со двора многоэтажки на улице Князя Острожского почти на глазах у хозяина. Еще в первом часу ночи он выходил на балкон покурить, а через полчаса услышал, как кто-то заводит двигатель. Выглянул на двор – автомобиля уже не было. Мужчина немедленно обратился в милицию.

По указанию начальника УМВД Украины в Ривненской области генерал-майора милиции Василия Лазутко был введен план «Перехват». Личный состав Госавтоинспекции был ориентирован на немедленное задержание иномарки.

Машину заметили на улице Соборной. На требование остановиться водитель не реагировал. Поэтому не обошлось без погони. Когда злоумышленник понял, что деваться некуда, бросил «Мерседес» и пытался скрыться, однако благодаря согласованным действиям экипажа поисковой группы в составе майоров милиции Петра Харчука и Руслана Фомича его удалось догнать и задержать.

Злоумышленником оказался ранее судимый 28-летний житель Ривне.

На данное время проводится следствие.